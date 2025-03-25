Denver Nuggets'ın deneyimli oyun kurucusu Russell Westbrook, kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Chicago Bulls'a karşı oynanan maçın ilk çeyreğinde kaydettiği üç sayılık basketle toplamda 26.072 sayıya ulaşan Westbrook, Hall of Fame üyesi Kevin Garnett'i geride bırakarak NBA tarihinin en skorer 20 oyuncusundan biri oldu.
36 yaşındaki Westbrook, kariyerinde iki kez sayı kralı oldu. 2015'te 28.1, 2017'de ise MVP sezonunda 31.6 sayı ortalaması yakaladı. Kariyerindeki toplam 26.072 sayının büyük bir kısmını—18.859'unu—Oklahoma City Thunder formasıyla kaydeden Westbrook, hem Thunder hem de Seattle SuperSonics dönemini kapsayan süreçte kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
Ligdeki 17'nci sezonunu geçiren Westbrook, bu yıl Nuggets formasıyla maç başına 13.2 sayı ortalaması tutturdu. Bu rakam, 2024'te Los Angeles Clippers'ta yakaladığı 11.1 sayı ortalamasına kıyasla yükseliş gösterdi.
Chicago Bulls'a karşı oynanan maçın ilk çeyreğinde kaydettiği üç sayılık basketle toplamda 26.072 sayıya ulaşan Westbrook, Hall of Fame üyesi Kevin Garnett'i geride bırakarak NBA tarihinin en skorer 20 oyuncusundan biri oldu.
36 yaşındaki Westbrook, kariyerinde iki kez sayı kralı oldu. 2015'te 28.1, 2017'de ise MVP sezonunda 31.6 sayı ortalaması yakaladı. Kariyerindeki toplam 26.072 sayının büyük bir kısmını—18.859'unu—Oklahoma City Thunder formasıyla kaydeden Westbrook, hem Thunder hem de Seattle SuperSonics dönemini kapsayan süreçte kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
Ligdeki 17'nci sezonunu geçiren Westbrook, bu yıl Nuggets formasıyla maç başına 13.2 sayı ortalaması tutturdu. Bu rakam, 2024'te Los Angeles Clippers'ta yakaladığı 11.1 sayı ortalamasına kıyasla yükseliş gösterdi.
Now a top 20 all-time scorer: RUSSELL WESTBROOK pic.twitter.com/lVlYMpasbK
— Denver Nuggets (@nuggets) March 25, 2025