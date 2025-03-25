Now a top 20 all-time scorer: RUSSELL WESTBROOK pic.twitter.com/lVlYMpasbK



— Denver Nuggets (@nuggets) March 25, 2025

Denver Nuggets'ın deneyimli oyun kurucusu Russell Westbrook, kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi.Chicago Bulls'a karşı oynanan maçın ilk çeyreğinde kaydettiği üç sayılık basketle toplamdasayıya ulaşan Westbrook, Hall of Fame üyesigeride bırakarak NBA tarihinin en skorer 20 oyuncusundan biri oldu.36 yaşındaki Westbrook, kariyerinde iki kez sayı kralı oldu.28.1,isesezonunda 31.6 sayı ortalaması yakaladı. Kariyerindeki toplamsayının büyük bir kısmını—18.859'unu—Oklahoma City Thunder formasıyla kaydeden Westbrook, hem Thunder hem dedönemini kapsayan süreçte kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.Ligdeki 17'nci sezonunu geçiren Westbrook, bu yıl Nuggets formasıyla maç başınasayı ortalaması tutturdu. Bu rakam, 2024'te Los Angeles Clippers'ta yakaladığı 11.1 sayı ortalamasına kıyasla yükseliş gösterdi.