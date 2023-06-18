West Ham United, Rice'ın halefini buldu!

West Ham United'ın başarılı kaptanı Declan Rice'ın adı birçok İngiliz deviyle anılıyor. West ham, 24 yaşındaki futbolcunun ayrılması halinde Palhinha'ya teklif götürebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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West Ham United, Rice'ın halefini buldu!
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18 Haziran 2023 19:28
Uefa Konferans Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan İngiliz temsilcisi West Ham United, adı birçok Premier Lig ekipleriyle anılan Declan Rice'ın boşluğunu doldurmak için listesini hazırladı.

24 yaşındaki takım kaptanının adı Arsenal ve Chelsea ile sıkça anılıyor. İngiliz orta saha takımdan ayrılırsa West Ham United, Fulham'ın Portekizli futbolcusu Palhinha'ya teklifte bulunacak. 

Londra ekibinin transferde liste başı olan Palhinha, bu sezon Fulham ile 40 maça çıkmış ve 4 gol kaydetmişti.

West Ham United bu bölge için diğer adayı ise Edson Alvarez. Meksikalı futbolcuya geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund teklifte bulunmuş ama henüz anlaşma sağlanamamıştı. 



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