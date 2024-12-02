West Ham United'da hedef Cherki

West Ham United, Lyon forması giyen Rayan Cherki ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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West Ham United'da hedef Cherki
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02 Aralık 2024 15:20
Son güncelleme 02 Aralık 2024 15:54
Lyon forması giyen Rayan Cherki için West Ham United iddiası geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Fransa'daki potansiyelli futbolcuları takip ediyor. West Ham United'ın listesindeki isimlerden birinin de Cherki olduğu öne sürüldü.

Fransa'da önemli bir ekonomik sorunla karşı karşıya olan Lyon, 21 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor.

Cherki'nin adı İngiltere'den daha önce de Liverpool ile anılmıştı.

Lyon'da bu sezon 14 maçta süre bulan Rayan Cherki, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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