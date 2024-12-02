West Ham United'da hedef Cherki

Lyon forması giyen Rayan Cherki için West Ham United iddiası geldi.



The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Fransa'daki potansiyelli futbolcuları takip ediyor. West Ham United'ın listesindeki isimlerden birinin de Cherki olduğu öne sürüldü.



Fransa'da önemli bir ekonomik sorunla karşı karşıya olan Lyon, 21 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor.



Cherki'nin adı İngiltere'den daha önce de Liverpool ile anılmıştı.



Lyon'da bu sezon 14 maçta süre bulan Rayan Cherki, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



