West Ham, transferi açıkladı: Füllkrug

West Ham, Dortmund'dan 31 yaşındaki forvet Niclas Füllkrug'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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West Ham, transferi açıkladı: Füllkrug
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05 Ağustos 2024 19:40
Borussia Dortmund'un tecrübeli yıldızı Niclas Füllkrug'un yeni takımı belli oldu.

West Ham, Dortmund'dan 31 yaşındaki forvet Niclas Füllkrug'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcu için Alman ekibine bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyecek.

Dortmund'da 43 maça çıkan Alman oyuncu, 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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