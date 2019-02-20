Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger, Mesut Özil'in yaşadığı problemlerle ilgili konuştu.Mesut Özil krizinin en önemli nedenlerinden birinin oyuncunun kazandığı haftalık 400 bin Euro olduğunu belirten Wenger,." ifadelerini kullandı.Mesut Özil ile hangi şartlar altında kontrat imzaladıklarını anlatan Wenger, "" diyerek sözlerini noktaladı.