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Wenger: "Mesut Özil gibi oyuncular 115 milyon euro"

Arsenal'in efsanevi menajeri Arsene Wenger, eski kulübünün yaşadığı Mesut Özil krizi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wenger: 'Mesut Özil gibi oyuncular 115 milyon euro'
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20 Şubat 2019 06:00
Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger, Mesut Özil'in yaşadığı problemlerle ilgili konuştu.

Mesut Özil krizinin en önemli nedenlerinden birinin oyuncunun kazandığı haftalık 400 bin Euro olduğunu belirten Wenger, "Mesut Özil gibi oyuncular 5 yıllık sözleşme yapmak ister. Bu, iyi antrenman yapmamaları veya ellerinden gelenin en iyisini vermemeleri anlamına gelmiyor. Belki de, bu tür paralar sonrası oyuncular rahata alışıyorlar ve kendi güvenli bölgelerine çekiliyorlardır." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ile hangi şartlar altında kontrat imzaladıklarını anlatan Wenger, "Kontratının sonuna geliyorduk. Mesut Özil gibi bir oyuncu alabilmek için şimdilerde 115 milyon Euro civarında bir para ödüyorsunuz. O dönem ya bırakacaktık, ya uzatacaktık." diyerek sözlerini noktaladı.

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