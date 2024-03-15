San Antonio Spurs'ün çaylak yıldızı Victor Wembanyama, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'in bu sezondan sonra Yılın Savunmacısı ödülünü kazanamayacağını iddia etti.



Wembanyama, Gobert'in bu sezon Yılın Savunmacısı ödülü adayları sıralamasında kendisini geride bırakmasının sorun olmadığını belirtirken, ayrıca iddialı bir ifadede de bulundu:



"Rudy'nin bu sene bu ödülü kazanma şansının çok yüksek olduğunu biliyorum ve bunu hak ediyor da. Ama bırakın şimdi kazansın, çünkü bundan sıra ona gelmeyecek."



2019, 2019 ve 2022 yıllarında Utah Jazz ile bu ödülü üç kez kazanmış olan Gobert, bu sezon Timberwolves formasıyla bu başarıya dördüncü kez ulaşmaya oldukça yakın konumda.



Timberwolves, bu sezon büyük ölçüde Gobert'in katkıları sayesinde NBA'de en yüksek savunma reytingine (104,2) sahip.



Wembanyama ise bu sezon 58 maçta 20.7 sayı, 10.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalıyor.





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