San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, yaz döneminde geçirdiği yoğun antrenman sürecini "kariyerinin en zorlu çalışmaları" olarak nitelendirdi.21 yaşındaki Fransız yıldız, medya gününde yaptığı açıklamalarda, bu yazki odak noktasının fiziksel dayanıklılık ve savunma üzerine olduğunu belirtti.The Athletic'ten Jared Weiss'in aktardığına göre,Genç yıldız, antrenman rutinini sınırlarını zorlayacak şekilde tasarladığını itiraf etti:dedi.Geçen sezon All-Star seçilen Wembanyama, gücünü ve kondisyonunu artırmak için "sert" antrenmanlar yaptığını vurguladı:ifadelerini kullandı.Takım arkadaşlarının da saygısını kazanan bu çalışma temposu hakkında, yeni transfer Lindy Waters III,dedi.Wembanyama ise emeğinin karşılığını şimdiden almaya başladığını söyledi:diye konuştu.Fransız yıldız, geçtiğimiz sezonu 46 maçta 24,3 sayı, 11 ribaund ve lig lideri 3,8 blok ortalamalarıyla kapatmış, ancak Şubat ayında sağ omzunda yaşadığı toplardamar trombozu nedeniyle sezonu erken noktalamıştı.Buna rağmen tarihi bir etki bırakan Wembanyama, NBA tarihinde 30 sayı ve 10 blokluk performans sergileyen en genç oyuncu olmuş, Hakeem Olajuwon ve David Robinson gibi efsanelerle istatistiksel anlamda aynı kategoriye girmişti.Gregg Popovich sonrası dönemde ilk sezonuna hazırlanan Spurs, yeni koç Mitch Johnson yönetiminde genç kadrosuyla umut veriyor. Kadroda Wembanyama'nın yanı sıra Stephon Castle ile 2025 Draft seçimleri Dylan Harper ve Carter Bryant da yer alıyor.Wembanyama için hedef net: sezon boyunca sürdürülebilir bir dominasyon için kondisyonunu en üst seviyeye çıkarmak.diyerek sözlerini noktaladı.