"Warriors, Utah'ın Markkanen için vereceği kararı bekliyor" iddiası

Golden State Warriors'ın, Utah Jazz ekibinin yıldız oyuncusu Lauri Markkanen'ın geleceğiyle ilgili bu yaz vereceği kararı beklediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Warriors, Utah'ın Markkanen için vereceği kararı bekliyor' iddiası
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10 Temmuz 2024 15:38
Golden State Warriors'ın, Utah Jazz ekibinin yıldız oyuncusu Lauri Markkanen'ın geleceğiyle ilgili bu yaz vereceği kararı beklediği iddia edildi.

The Athletic'ten Anthony Slater, Jazz'in 6 Ağustos'ta uygun hale geldiğinde Markkanen'in sözleşmesini yeniden müzakere edip uzatabileceğini bildirdi.

Jazz ekibi, son birkaç gündür bu sezon süresi dolan 18 milyon dolarlık bir sözleşmeye sahip olan Markkanen'ın takas piyasasını araştırıyordu.

Sacramento Kings'in Markkanen karşılığında draft hakları teklif ettiği ancak Jazz'in kararlı olmayışı üzerine DeMar DeRozan'la anlaşma yoluna gittiği bildirildi.

Ayrıca Warriors'ın Markkanen hakkında takımın vereceği kararı beklediği, fakat sezona mevcut kadrosuyla başlamaya da hazır olduğu öne sürüldü.

Slater son olarak, Warriors'ın gelecekteki draft seçimlerinin, takas görüşmelerinde bu seçimlerle ilgilenen Jazz'in ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

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