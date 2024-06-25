Golden State Warriors'ın, Klay Thompson'ın serbest oyuncu döneminde ayrılması halinde LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un peşine düşebileceği bildirildi.



ClutchPoints'ten Brett Seigel, Golden State'in Thompson ve Chris Paul'un serbest oyuncu dönemindeki kararlarına bağlı olarak George için hamle yapabileceğini açıkladı:



"Paul George'un Clippers'la durumu çok ilginç. Clippers eğer George'a istediğini ödememeye karar verirse, onu kovalayacak takım bir Doğu Konferansı takımı olmayabilir. George konusunda Klay Thompson'ın ayrılması durumunda Warriors'ı çok yakından takip etmek lazım."



Geçtiğimiz sezon 22,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalayan George, piyasadaki en popüler serbest oyuncu olarak görülüyor. Pek çok rapor, George bir karar verene kadar piyasanın hareket etmeyeceğini öne sürüyor. George'un serbest oyuncu dönemine girmeden önce, kontratındaki 48,7 milyon dolarlık oyuncu seçeneğini reddetmesi gerekiyor.



Klay ise geçtiğimiz sezon 17.9 sayı, 2,3 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları yakalayarak, önceki yıllarda belirlediği standartlara göre kendisi için vasat altı bir yıl geçirmişti.





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