Miami Heat'in sezon içinde serbest oyuncu olması halinde, Houston Rockets point guardı John Wall'u almakla ilgilenebileceği iddia edildi.



Miami Herald'dan Barry Jackson, Wall'un Rockets ile kontrat ödeme üzerine anlaşması halinde, Heat'in Wall'u almakla ilgilenebileceğini söyledi:



"Heat, Houston tarafından kontratı ödenip serbest bırakılması durumunda point guard John Wall'u eklemekle ilgilense de, ESPN, Wall'un bu sezonki 44.3 milyon dolarlık maaşı bir yana, gelecek sezonki 47.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan da vazgeçmek istemediğini belirttiğinden ötürü bunun olamayacağını kaydetmişti."



31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon sahada oynadığı süre boyunca 20.6 sayı, 6.9 asist, 3.2 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



Son dört sezonda sakatlıklarla boğuşan Wall, geçtiğimiz sezon Rockets tarafından kadro dışı bırakılmadan önce yalnızca 40 maçta forma giyebilmişti.



2017-18 sezonunda Wall, diz sakatlığı nedeniyle Washington Wizards için yalnızca 41 maçta oynamış ve sonraki yıl topuk sakatlığı nedeniyle 32 maçla sınırlı kalmıştı.



