Volkan Demirel: 'Yeni transferimiz Berke de kendimi görüyorum'

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini yenileyen Volkan Demirel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'de olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Volkan, "Herhangi bir sıkıntı olmadan anlaşmamızı sağladık, herkese teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin benim için ne anlam ifade ettiğini anlatmama gerek yok. Sözleşmenin süresi hakkında konuşmayacağım.Kulüp isterse sözleşme ile ilgili gereken açıklamayı yapar" dedi.Cocu ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Volkan, "Cocu ile geldiği ilk günden bu yana iyi bir ilişkimiz var. Bu kamp süresince birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve onun isteklerine paralel devam edeceğiz.ancak basında yazılanlar gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Berk'i de değerlendiren Volkan, "e Fenerbahçe'ye geldiğim zaman kalecilik yapmayı öğrendim. Belirli bir kalitesi ve eğitimi var Berk'in, umarım Fenerbahçe kalesindeki yerli geleneğini de devam ettirir. Benim kalecilikte artık öğrenecek bir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı.Dünya Kupası'ndaki kaleci performanslarını da değerlendiren Volkan, "Dünya Kupası'nda Courtois iyi performans gösterdi ancak performanslar sadece kaleciler ile alakalı bir durum değil.ama insanların bana saygı duyması gerekiyor. Ben elimden geldiği sürece burada olacağım ve kariyerim bittikten sonra da tribündeki yerimi alacağım, daha sonra da kulübümüz imkan verirse başka görevler alacağız" dedi.