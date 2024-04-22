Volkan Demirel: ''Küme düşmek istemiyoruz''

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel,dedi.Demirel, Corendon Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'nın her zaman zor bir deplasman olduğunu söyledi.İlk yarıda oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu ifade eden Demirel, ikinci yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.Oyunun genelinde iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Demirel,değerlendirmesinde bulundu.Antalyaspor'u galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Demirel,diye konuştu.