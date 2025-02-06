Volkan Demirel'den 6 Şubat için duygulandıran paylaşım

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ile ilgili duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Volkan Demirel'den 6 Şubat için duygulandıran paylaşım
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06 Şubat 2025 13:04
Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ile ilgili duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, yıkıcı depremin yaşandığı tarihte Hatayspor'da teknik direktörlük görevini sürdürüyordu.

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