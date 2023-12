Volkan Demirel: 'Bir puan için mutlu değilim'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puana sevinmediklerini söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, maç sırasında Hatay'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:



"Maçta sakatlanan Alper'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık futboldan daha önemli. İlk yarı Ankaragücü, ikinci yarı Hatayspor'un oyunuyla geçti. Bir puan için mutlu değilim. Emre'ye (Belözoğlu) de sorsanız o da mutlu değildir. Çünkü bizler hep kazanmak isteyen hocalarız. Bugün birer puanla ayrıldık. İlk yarı Ankaragücü maçı bitirebildi, biz şanslıydık. İkinci yarıda da bizim oyunumuz, yapmış olduğumuz değişikliklerle daha iyiydi."



Son günlerde yaşanan olayların Türk futboluna zarar verdiğini savunan Demirel, "Bizim hep beraber 'Türk futbolunu daha iyi nereye götürebiliriz?' diye düşünmemiz gerekiyor. Önce bunun için herkesin üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bizim de hatalarımız var ama her zaman Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum. Oyuncu yetiştirebiliyorsak, benim için puan almaktan daha önemli. O yüzden bu yolda da ilerlemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'yla tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Burası taraftarla güzel. Ben Ankaragücü, Bursaspor ve Eskişehirspor taraftarını çok seven bir hocayım. Bugün taraftar olsa belki maç daha farklı geçebilirdi. Biz saha kenarında seyircili veya seyircisi çok büyük keyif alıyoruz ama seyirci her zaman olmalı. Bakıyorsunuz statlarımız 25 bin kişilik ama bin, iki bin kişi zor geliyor. Bunları düzeltmemiz, insanları maçlara çekmemiz lazım. Yeni bir nesil geliyor. Bu nesillerin öncülüğünde Türk futbolu ilerleyecek. Biz de elimizden geldiği kadar Türk futbolunu temsil etmeye çalışacağız."





