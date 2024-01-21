Voleybolda 16. hafta tamamlandı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi:
Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Beşiktaş Ayos-PTT: 3-2
Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor: 0-3
Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet: 1-3
Karayolları-Türk Hava Yolları: 0-3
Galatasaray Daikin-VakıfBank: 0-3
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi:
TÜRŞAD-Spor Toto: 3-1
Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3
Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3
Arkas Spor-Halkbank: 2-3
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi:
Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Beşiktaş Ayos-PTT: 3-2
Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor: 0-3
Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet: 1-3
Karayolları-Türk Hava Yolları: 0-3
Galatasaray Daikin-VakıfBank: 0-3
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi:
TÜRŞAD-Spor Toto: 3-1
Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3
Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3
Arkas Spor-Halkbank: 2-3