Voleybol'da haftanın programı belli oldu

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 22, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 21. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- SMS Grup Efeler Ligi
15 Şubat Cumartesi:
13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cizre 100. Yıl)
16.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
17.00 Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.30 Halkbank-İstanbul Gençlik Spor (TVF Ziraat Bankkart)
- Vodafone Sultanlar Ligi
16 Şubat Pazar:
13.00 Zeren Spor-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)
14.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)
17.00 Beşiktaş-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Beşiktaş Fibabanka)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker (İBB Cebeci)
20.00 Aras Kargo-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
26 Şubat Çarşamba:
19.00 Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
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