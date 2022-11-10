Vladimir Jovanovic: 'İyi savunma yapamadık'

Kızılyıldız Başantrenörü Vladimir Jovanovic, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası eksik oyuncularına dikkat çekip, maça iyi başlayamadıklarını aktardı.



Jovanovic, "İyi savunma yapamadık ve kolay sayı bulmalarına izin verdik. Hatta ikinci kez topu almalarına bile izin verdik. Çok fazla eksik oyuncumuz olduğu için enerjimiz kalmadı. Rakibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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