Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sezon performansından memnun değil ve yaz aylarında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



İngiliz basınında Pereira yerine en çok konuşulan aday ise Daniele De Rossi.



Son olarak Roma'da görev yapan De Rossi'nin teknik direktörlüğe dönmeye istekli olduğu ve kulüple bir görüşme gerçekleştirdiği

belirtildi.



VITOR PEREIRA'NIN PERFORMANSI



Wolverhampton ile toplamda 16 maça çıkan Pereira, 7 galibiyet 2 beraberlik, 7 mağlubiyet topladı ve 1.44'lük puan ortalaması yakaladı.



Premier Lig ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Pereira ile Wolwes, 26 puanla 17. sırada bulunuyor.