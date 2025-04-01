Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!

Wolverhampton, sezon sonunda teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son vermeyi ve son olarak Roma'da görev yapan Daniele De Rossi'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 14:24
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sezon performansından memnun değil ve yaz aylarında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İngiliz basınında Pereira yerine en çok konuşulan aday ise Daniele De Rossi.

Son olarak Roma'da görev yapan De Rossi'nin teknik direktörlüğe dönmeye istekli olduğu ve kulüple bir görüşme gerçekleştirdiği
belirtildi. 

VITOR PEREIRA'NIN PERFORMANSI

Wolverhampton ile toplamda 16 maça çıkan Pereira, 7 galibiyet 2 beraberlik, 7 mağlubiyet topladı ve 1.44'lük puan ortalaması yakaladı.

Premier Lig ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Pereira ile Wolwes, 26 puanla 17. sırada bulunuyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery