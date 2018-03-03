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Vitor Pereira, Çin'i salladı! Tarihi farkla kazandılar

Çin Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, ligin yeni ekibi Dalian Yifang'ı 8-0'lık skorla mağlup ettiler. Dalian Yifang, Atletico Madrid'den transfer ettiği Nico Gaitan ve Yannick Carrasco'lu kadrosuyla büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: Sporx.com
Vitor Pereira, Çin'i salladı! Tarihi farkla kazandılar
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03 Mart 2018 17:03
Çin'de ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, lige yeni yükselen Dalian Yifang'ı ağırladı. Karşılaşmada kazanan 8-0'lık skorla ev sahibi Shanghai SIPG oldu.

Shanghai SIPG'e galibiyeti getiren golleri 1, 24 ve 75. dakikada Oscar, 37. dakikada (penaltı) Hulk, 60, 65 ve 83. dakikada Lei Wu, 84. dakikada Wenjun Lü kaydetti.

Ayrıca Shanghai SIPG'de Oscar ve Hulk ikişer asist yaparak maça damga vurdular.

Maç boyunca kaleye isabetli şut çekemeyen Dalian Yifang, hafta arasında West Ham United'ın savunmacı ismi Jose Fonte'yi Atletico Madrid'den de Nico Gaitan ve Yannick Carrasco gibi hücum hattının iki önemli futbolcusunu transfer ettiler. Ancak Shanghai SIPG karşısında aldıkları mağlubiyetle büyük bir yıkım yaşadılar.



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