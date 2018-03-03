İLGİLİ VİDEO

Çin'de ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü'nın takımı, lige yeni yükselen'ı ağırladı. Karşılaşmada kazanan 8-0'lık skorla ev sahibi Shanghai SIPG oldu.Shanghai SIPG'e galibiyeti getiren golleri 1, 24 ve 75. dakikada, 37. dakikada (penaltı), 60, 65 ve 83. dakikada, 84. dakikadakaydetti.Ayrıca Shanghai SIPG'de Oscar ve Hulk ikişer asist yaparak maça damga vurdular.Maç boyunca kaleye isabetli şut çekemeyen Dalian Yifang, hafta arasında West Ham United'ın savunmacı ismie'yi Atletico Madrid'den devegibi hücum hattının iki önemli futbolcusunu transfer ettiler. Ancak Shanghai SIPG karşısında aldıkları mağlubiyetle büyük bir yıkım yaşadılar.