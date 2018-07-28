Vitaly Fridzon, CSKA'dan ayrıldı!

THY EuroLeague takımlarından CSKA Moskova, Vitaly Fridzon ile yollarını ayırdığını açıkladı.
32 yaşındaki basketbolcu, son 5 sezondur Rus ekibinin formasını giyiyordu.
Rusya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Fridzon, VTB Ligi tarihinin en skorer ismi konumunda.
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32 yaşındaki basketbolcu, son 5 sezondur Rus ekibinin formasını giyiyordu.
Rusya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Fridzon, VTB Ligi tarihinin en skorer ismi konumunda.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın