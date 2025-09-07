Vincenzo Montella: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ DEFANS TOPA SAHİP OLMAK"



Montella, dünyanın en güçlü takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Adrenalinin çok yüksek olduğu maçlardan birisi. Dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Bütün maçı defans yaparak oynayamazsınız bu tür takımlara karşı. En iyi defansı topa sahip olarak, karakterinizi ortaya koyarak yaparsınız. Bunlar da bizde var. Bu şekilde hazırlandık."

Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, taraftara da ayrı bir parantez açtı: