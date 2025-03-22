Vincenzo Montella, milli takımda ilkleri başarıyor!

A Millî Takım, Macaristan'ı play-off turu ilk maçında Macaristan'ı Ali Sami Yen'de 3-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nin kapısını ardına kadar araladı.Grubun son maçında 3-1'lik Karadağ yenilgisiyle birlikte teknik direktör Vincenzo Montella da ağır eleştirilerin hedefi hâline geldi,sorularına muhatap oldu.Karadağ maçı sonrasındadiyen Montella eleştirilere kulaklarını tıkayıp işine baktı A Ligi hedefinin de kapısını sonuna kadar araladı.İtalyan teknik adam, ay yıldızlı takımın başında birçok ilki başardı. Türkiye, Macaristan'ı 17 yıl sonra onunla yendi. Millî takım ilk defa büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katıldı, EURO 2024'e damga vurup çeyrek final oynadı.Montella, millî takım tarihinde beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci hoca oldu.İtalyan teknik adam ay yıldızlı takımla Almanya'yı 72 yıl sonra, İzlanda'yı 43 yıl sonra, Hırvatistan'ı ise tarihimizde ilk defa deplasmanda devirmeyi başardı.Saha başarılarının yanı sıra Montella, birçok genç oyuncuya forma verdi, millî takım kimliğini değiştirdi.Kenan Yıldız, Can Uzun, Yusuf Akçicek, Deniz Gül, Doğucan Haspolat, Taha Şahin, Demir Ege Tıknaz gibi isimler Montella döneminde ay yıldızlı formayla tanıştı.Millî takımın Macaristan'ı 3-1 yendiği maçta gollerin ikisine Benfica'nın yıldızları Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu imza attı. Kerem, üçüncü golün de asistini yaptı.Portekiz basını Türk yıldızları göklere çıkarırken A Bola,derken Somos Fanaticoifadelerini kullandı.