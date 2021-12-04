Vincenzo Montella: "Bu kadar iyi oynayıp kaybetmek üzücü"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Vincenzo Montella: 'Bu kadar iyi oynayıp kaybetmek üzücü'
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04 Aralık 2021 18:48
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan teknik adam "Çok çok iyi oynadığımız bir maçtı. Trabzonspor'un stadında bu kadar iyi oynayıp yenildiğimiz için üzülüyoruz ama takımımı da tebrik etmek istiyorum. Çocuklar çok iyi oynadı." dedi.

Vincenzo Montella ayrıca "İlk golden sonra da durmadık, kendi oyunumuzu sergilemeye devam ettik. Genel olarak oyunumuza devam ettik. Bu mantalite ve kalitemizle devam edersek, ufak tefek bireysel hataları da silebilirsek çok daha farklı bir görüntü göstereceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.


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