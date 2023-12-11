Vincent Aboubakar krizinin perde arkası

Evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak 15 haftada zirveden 14 puan fark yiyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısı tamamlanmadan lig ve Avrupa'da havlu attı. Siyah-beyazlıların içinde bulunduğu kriz ortamını Vincent Aboubakar'ın durumu bambaşka bir boyuta taşıdı.
SAÇ EKTİRDİ İDDİASI
Son haftaların suskun ismi Kamerunlu santrforun düşen performansının perde arkasında saç ekim işleminin olduğu iddia edildi. 28 Ekim'deki antrenman sonrası karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatan ve 4 gün boyunca tedavi gören Aboubakar'ın bu süreçte saç ektirdiği belirtildi.
Yapılan işlem sonrasında saç ekim uzmanlarının 10 gün boyunca baş bölgesini korumasını ve 1 aylık süreçte vücut geliştirme antrenmanı yapmamasını önerdiği 31 yaşındaki oyuncu, takımdaki idari krizi de fırsat bilerek idmanlarını aksattı.
Bunun sonucunda 9 Kasım'daki Bodo/Glimt maçı öncesi ısınmada sakatlanan Aboubakar, milli ara sonrası 26 Kasım'da sahalara geri döndü. Ancak bir türlü kendini toparlayamayan Aboubakar'ı, hocası Rıza Çalımbay da son Fenerbahçe maçında yedek kulübesine çekti. Yıldız ismin bu sorumsuz davranışı camiayı çileden çıkardı.
GOL ATMAYI UNUTTU
Sezona Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 5 gol ve 1 asistle başlayıp lig öncesi taraftarlarını heyecanlandıran Aboubakar devamını getiremedi.
Ligde ilk golünü 6. haftada kaydedip 4 maçlık seri yakalayan Kamerunlu iki kulvardaki toplam 23 karşılaşmada 11 golde kaldı. En son 8 Ekim'deki İstanbulspor maçında fileleri havalandıran Aboubakar devamındaki hastalık ve sakatlık dönemleriyle 4 karşılaşma kaçırdı. Forma giydiği son 5 maçta da gol atamayan yıldız oyuncunun hasreti 2 ayı geçti.
SAÇ EKTİRDİ İDDİASI
Son haftaların suskun ismi Kamerunlu santrforun düşen performansının perde arkasında saç ekim işleminin olduğu iddia edildi. 28 Ekim'deki antrenman sonrası karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatan ve 4 gün boyunca tedavi gören Aboubakar'ın bu süreçte saç ektirdiği belirtildi.
Yapılan işlem sonrasında saç ekim uzmanlarının 10 gün boyunca baş bölgesini korumasını ve 1 aylık süreçte vücut geliştirme antrenmanı yapmamasını önerdiği 31 yaşındaki oyuncu, takımdaki idari krizi de fırsat bilerek idmanlarını aksattı.
Bunun sonucunda 9 Kasım'daki Bodo/Glimt maçı öncesi ısınmada sakatlanan Aboubakar, milli ara sonrası 26 Kasım'da sahalara geri döndü. Ancak bir türlü kendini toparlayamayan Aboubakar'ı, hocası Rıza Çalımbay da son Fenerbahçe maçında yedek kulübesine çekti. Yıldız ismin bu sorumsuz davranışı camiayı çileden çıkardı.
GOL ATMAYI UNUTTU
Sezona Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 5 gol ve 1 asistle başlayıp lig öncesi taraftarlarını heyecanlandıran Aboubakar devamını getiremedi.
Ligde ilk golünü 6. haftada kaydedip 4 maçlık seri yakalayan Kamerunlu iki kulvardaki toplam 23 karşılaşmada 11 golde kaldı. En son 8 Ekim'deki İstanbulspor maçında fileleri havalandıran Aboubakar devamındaki hastalık ve sakatlık dönemleriyle 4 karşılaşma kaçırdı. Forma giydiği son 5 maçta da gol atamayan yıldız oyuncunun hasreti 2 ayı geçti.