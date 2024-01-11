Vincent Aboubakar için sürpriz öneri!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın Brezilya ekibi Corinthians'a önerildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar için sürpriz öneri!
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11 Ocak 2024 21:01
Son güncelleme 11 Ocak 2024 21:11
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar için yeni bir transfer iddiası geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Vincent Aboubakar, Corinthians'a önerildi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Haberde Brezilya ekibinin henüz oyuncu için kararını vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı ifade edildi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun da daha önce Kamerunlu yıldız ile ilgilendiği belirtiliyordu.

31 yaşındaki Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalmıştı.

DAHA ÖNCE OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerinde daha önce Valenciennes, Lorient, Porto, Al Nassr gibi takımların da formasını giyen Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.

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