Vincent Aboubakar'a talip Brezilya'dan

Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrasında performansını yüksetlemeyen Vincent Aboubakar'a, Botafogo talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar'a talip Brezilya'dan
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03 Mart 2024 11:05
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla affedilen ve takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TALİP ÇIKTI

Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun Kamerunlu yıldız için Siyah-Beyazlılar'a teklif yaptığı öğrenildi.

Hem Beşiktaş hem de Aboubakar'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi.

Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart'ta sona erecek. Bu tarihe kadar Aboubakar ile ilgili bir gelişmenin yaşanabileceği de gelen haberler arasında.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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