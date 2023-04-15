Villarreal'e evinde büyük sürpriz

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Quique Setien'in ekibi Villarreal ile Paulo Pezzolano'nun yönetimindeki Real Valladolid karşı karşıya geldi.



Ceramica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Valladolid 2-1 kazanırken goller; 2. dakikada Selim Amallah ve 34. dakikada Jawad El Yamiq'den geldi. Ev sahibi Villarreal'in tek golünü ise 74. dakikada Ettien Capoue kaydetti.



Real Valladolid'de forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin, ilk 11'de başladığı maçta 68 dakika forma giyerken Selim Amallah'ın 2. dakikada kaydettiği golün asistini yaptı.



Bu sonuçla birlikte Villarreal 47 puanda kalırken, Real Valladolid puanını 32'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Valladolid evinde Girona'yı ağırlayacak.





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