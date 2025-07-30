30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
19:00
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
20:00
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
20:30
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
20:30
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
21:00
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
21:00
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
21:30
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
21:45
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
22:00
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
20:30

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte saati

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Nijeryalı yıldız, imza için bu akşam 21.30'da İstanbul'a geliyor.

calendar 30 Temmuz 2025 10:16 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 10:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte saati
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere bu akşam 21.30'da İstanbul'a gelecek.

Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.


OSIMHEN'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcu, gece yarısı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Önce Galatasaray armasını paylaşan Osimhen, daha sonra ise uçağa bindiği görüntüleri paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.

Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

İMZA LAZIO MAÇINA

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.  

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.