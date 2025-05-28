27 Mayıs
E.Braunschweig-Saarbruecken
2-2UZS
28 Mayıs
Huracan-Corinthians
1-0
28 Mayıs
Sao Paulo-Talleres
2-1
28 Mayıs
Botafogo RJ-Universidad de Chile
1-0
27 Mayıs
Grasshopper-Aarau
4-0
27 Mayıs
Trelleborgs FF-Helsingborg
0-0
27 Mayıs
Sandvikens IF-GIF Sundsvall
0-1
27 Mayıs
Daegu FC-Jeonbuk
0-4
27 Mayıs
Daejeon-Pohang Steelers
1-3

Victor Osimhen 2 haftadır suskun

Galatasaray'ın büyük çabası, Victor Osimhen'i takımda tutmaya yetmedi. Galatasaray cephesi "Osimhen 2 haftadır transfer konusunda suskun" mesajını verdi.

calendar 28 Mayıs 2025 09:16
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen 2 haftadır suskun
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezon başında geldiği Galatasaray'da şu ana kadar 36 gol atarak tarihe geçen Victor Osimhen, Türkiye macerasını noktalıyor.

Suudi basınında çıkan "Osimhen, Al-Hilal'le anlaştı" haberlerini Akşam gazetesi, Galatasaray cephesine sordu. Sarı-Kırmızılılar'dan gelen yanıt "Victor Osimhen, 2 haftadır transfer durumuyla ilgili bize bir şey söylemedi. Kalacağım veya gideceğim demedi." oldu.

Suudi basınındaki iddialar ise çok ciddi. 26 yaşındaki oyuncunun, AlHilal'le 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu süreçte toplam 120 milyon euro net maaş alacağı yazıldı.

FORMASINI SATIŞA SUNDULAR

Yıllık 40 milyon euroya 'evet' dediği iddia edilen Osimhen'in forması bile satışa sunuldu. Kulübün resmi internet mağazalarında satışa çıkarılan ürünler kısa bir süre sonra aniden kaldırıldı. Bunun nedeni ise Napoli Başkanı Laurentiis'in devreye girmesiydi.

Laurentiis, Al-Hilal tarafıyla iletişim kurarak; Osimhen'in hala Galatasaray'la kiralık kontratının bulunduğunu ve bu sebeple yasal olarak bunun doğru olmadığını söyledi.

30 Haziran'a kadar oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'la anlaşması olduğunu belirten Napoli Başkanı, herhangi bir sorunla karşılaşmak istemediği için formanın kaldırılmasını istedi.

VEDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Hem Osimhen'in suskunluğu hem de Al-Hilal'e yakın Suudi basının yaptığı haberlere bakıldığında ayrılık ihtimali yüksek görünüyor.

26 yaşındaki Osimhen, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti. Kutlamalardaki fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Nijeryalı, Before I Go (Ben gitmeden önce) şarkısı seçimiyle gündem oldu.

Sporseverler, oyuncunun bu hareketiyle ayrılık sinyali verdiğini düşünerek yıldız futbolcuyu ikna etmek için binlerce mesaj gönderdi. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.