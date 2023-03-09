Vesely: 'Benim için duygusal olacak'

Fenerbahçe Beko'dan, Barcelona'ya transfer olan Jan Vesely, iki takımın THY EuroLeague'deki randevusu öncesi açıklamalarda bulundu.



Vesely, "Ne bekleyeceğimi bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Şu anda onlara rakibim ve tabii ki maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım fakat ne bekleyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Benim için çok duygusal olacak. Daha önce hiç o salonda rakip olarak bulunmadım fakat oynaması zor bir salon olduğunu biliyorum. Sekiz sezon boyunca o salonda ev sahibi olmak harika bir histi. Takım çok değişse de, takımı ve taraftarları iyi tanıyorum. Taraftarlar her zaman inanılmaz atmosfer oluşturdu. Şimdiden biletlerin tükendiğini biliyorum. Yine muhteşem bir atmosfer olacak." diye konuştu.



Çek basketbolcu, "Şu anda hislerim çok karışık. Cuma günü ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Evime döneceğim için heyecanlıyım. Bu sadece basketbolla alakalı değil, hayatımdaki en önemli şeyleri İstanbul'da, Fenerbahçe'de yaşadım. Geri döneceğim için heyecanlıyım. Kariyerimdeki en özel ve en zor maçlardan biri olacak" ifadelerini kullandı.





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