Verstappen: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul GP'de sıralama turlarında kazandığı 2. sıra sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Verstappen: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'
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14 Kasım 2020 17:22
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2. cepten başlayacak olan Max Verstappen, sıralama sonrası açıklamalarda bulundu.

Max Verstappen sıralama turları sonrası açıklamasında; "1. bölümde yol tutuşu yakalayamamıştım, son bölümde yol tutuşu daha iyiydi. Şu anda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum, yarışta iyi bir iş çıkarabiliriz. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Uzun süre lider olup, sıralama turlarını ikinci sırada bitirmek pek de istediğiniz bir şey değil. İyi bir yarış çıkaracağımı düşünüyorum." dedi.


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