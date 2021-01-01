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Van Gundy net konuştu!: "Kaybetmeyi hak ettik!"

New Orleans Pelicans koçu Stan Van Gundy, dün gece New York Knicks'e karşı oynanan maçın sonundaki iki hatanın, uzatma periyodunda 122-112'lik mağlubiyete yol açmasının ardından, takımının "kaybetmeyi hak ettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans koçu Stan Van Gundy, dün gece New York Knicks'e karşı oynanan maçın sonundaki iki hatanın, uzatma periyodunda 122-112'lik mağlubiyete yol açmasının ardından, takımının "kaybetmeyi hak ettiğini" söyledi.

Pelicans ekibi bitime 7.8 saniye kala üç sayı öndeyken, Van Gundy'nin talimatı, Knicks topu oyuna soktuğunda faul yapmaktı. Lakin ekip bunu başaramayınca, New Orleans skoru eşitleyip maçı uzatmaya götüren üçlük isabetini bulmayı başarmıştı.

Eric Bledsoe içeri giren Derrick Rose'a faul yapamamış ve Lonzo Ball ise, yardım savunmasında hata yaparak Reggie Bullock'u üçlük çizgisinin gerisinde boşta bırakmıştı.

Van Gundy, maçtan sonra şunları söyledi:

"O an yapmamız gerekeni yapamadık, içine ettik. Sadece Lonzo'nun suçu değildi. O pozisyonda iki hata vardı. Onlar ne yaptıklarını biliyor. Kaybetmeyi hak ettik. Böyle yaptığınızda, hak ediyorsunuz demektir. Rakip takım zor bir şut sokmuş falan değildi.

Gerçekten sinir bozucuydu, çünkü oyuncularımızın gerçekten çok iyi oynadığını düşünmüştüm. Ciddiyim. Çok iyi mücadele etmiştik. Kazanmaya çok yakındık. Ve tek yapmamız gereken, molada anlattıklarımızı 7.8 saniye kala gerçeğe dökmekti. Molalardan sonra üstünüze düşeni yapmanız ve skoru korumanız gerekir, biz de bunu yapamadık.

Lise son sınıf öğrencisi bile olsanız umurumda değil, son 7.8 saniyede o yapmamız gereken şeyi her türlü yapabilmeniz gerekir. Bunun mazereti yok."


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