Van Bronckhorst'tan transfer yanıtı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, transfer sorusunu yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'tan transfer yanıtı!
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09 Ekim 2024 14:54
Son güncelleme 09 Ekim 2024 15:15
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Bronckhorst, "Devre arasında transfer istiyor mu?" sorusuna cevap verdi.

Hollandalı teknik adam, bu sorunun ardından, "Devre arasına çok var. Daha sürece yeni başladık. Yeni bir kadro, yeni bir takım yapılandırması. Bunu sadece bu sezon için değil önümüzdeki yıllar için yaptık. Daha fazla gelişim istiyoruz. Transfer penceresi açılıyor ve sonunda daha iyi hale geleceğinizden emin oluyorsunuz. Bu yaz öyle oldu. Kadroyu daha güçlü hale getirmek bizim elimizde." sözlerini sarf etti.

HÜCUM HATTINA TRANSFER

Giovanni van Bronckhorst, daha sonra, "Kanat oyuncusu ihtiyacınız var mı?" sorusunu, "Kadromuzu gözden geçirdiğinizde, hücum oyuncusu sayımız daha az. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Hücum anlamında bir şey yapıp, yapmayacağımıza bakacağız. Hatta çalışmalarımız var. Bilirsiniz bunlar şimdiden başlar. Neler olacağını göreceğiz. Hücum hattını güçlendirmek isteyebiliriz." diye yanıtladı.

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