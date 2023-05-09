Valerien Ismael imzayı atıyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni kulübü belli oluyor.



WATFORD İLE ANLAŞMAK ÜZERE



The Athletic'in haberine göre; Valerien Ismael, İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Fransız teknik adamın kısa süre içinde Watford'un başına geçmesinin beklendiği aktarıldı.



47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı 18 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.





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