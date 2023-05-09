Valerien Ismael imzayı atıyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in Championship ekiplerinden Watford ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael imzayı atıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2023 18:23
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni kulübü belli oluyor.

WATFORD İLE ANLAŞMAK ÜZERE

The Athletic'in haberine göre; Valerien Ismael, İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Fransız teknik adamın kısa süre içinde Watford'un başına geçmesinin beklendiği aktarıldı.

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı 18 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery