Valerien Ismael, forvetini altyapıda buldu

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael'in, altyapıdan santrfor pozisyonunda oynayan genç Semih Kılıçsoy'u çok beğendiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael, forvetini altyapıda buldu
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13 Mayıs 2022 10:35
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, altyapıdaki oyuncuları da yakından takip ediyor.

Bu konuda alt yapı sorumlusu Mehmet Ekşi'den oyuncular hakkında ayrıntılı bilgi alan Ismael'in, Ekşi'nin özellikle izlemesini istediği Semih Kılıçsoy'u çok beğendiği öğrenildi. 2005 doğumlu olan santrfor pozisyonundaki Semih'in fiziğinin güçlü olmasının yanı sıra hızlı hareket etmesinin ve bitirici vuruşlarının dikkat çektiği belirtildi. Semih'in, yeni sezon öncesi yurt dışındaki hazırlık kampında da yer alacağı bildirildi.
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