Valerien Ismael: 'Artık fikirlerimiz oluştu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"SEZONUN ÖZETİ OLDU!"



Karşılaşmayı değerlendiren Valerien Ismael "Bu maç sezonun özeti oldu. Sakatlık, disiplinsizlik! Her an gol atacak kalite, sezonun özeti gibiydi. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Seneye çok fit, disiplinli olacağız. Kalitemiz fark yaratacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi de bugün gösterdik." dedi.



KIRMIZI KARTLAR, EMRE BİLGİN



Kırmızı kartlar ve 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'in performansı hakkında konuşan Valerien Ismael "İlk kırmızı kart planları değiştirdi. Valentin Rosier'in ikinci sarısı doğru değil. 10 kişi kaldık, 2 gol attık. Oyun başka yere gitti. Zaman zaman vakit geçirmemiz gerekti. Duran toplardan atabilirdik. Emre Bilgin'e teşekkür ederim. Altyapımızın ne kadar düzgün çalıştığını görüyoruz. Onu kutluyorum." ifadelerini kullandı.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Transfer sorusuna yanıt veren Valerien Ismael "Bir maçımız daha var ama oyuncularımızı gördük. kararlar alacağız. Sözleşmesi bitenler var, önce buna bakacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyunculara ihtiyacımız var. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız. Daha disiplinli olacağız. Her gün üzerine koyarak çalışacağız. Büyük bir mücadele vereceğiz." dedi.





