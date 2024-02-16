VakıfBank deplasmanda set vermedi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank, konuk olduğu PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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VakıfBank deplasmanda set vermedi
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16 Şubat 2024 19:26
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Tolgacan Dinçer

PTT: Merve Cepni, Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Levinska, Hümay Fırıncıoğlu (Özlem Güven, Özlem Tuğral, Yiwen, Yasemin Özel, Hande Naz Sunar)

VakıfBank: Cansu Özbay, Frantti, Zeynep Sude Demirel, Thompson, Gabi, Zehra Güneş (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Busa, Caratasu, Van Aalen, Bahar Akbay)

Setler: 25-27, 17-25, 18-25

Süre: 73 dakika (28, 22, 23)

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