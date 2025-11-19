26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Vaclav Jurecka'dan Fenerbahçe mesajı

Çaykur Rizesporlu Vaclav Jurecka, Fenerbahçe maçında taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak iyi bir performansla sahadan puanla ayrılabileceklerine inandığını söyledi.

calendar 19 Kasım 2025 13:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vaclav Jurecka'dan Fenerbahçe mesajı
 Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, taraftarların maça ilgi göstermesini isteyerek, "Güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." dedi.

Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına, sezona iyi başlamalarına rağmen kötü performans sergiledikleri dönemler yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'e halen alışmaya çalıştığını dile getiren Jurecka, "Geldiğim ülkede futbol şartları daha farklı şekildeydi. Tabii ki ilk senemde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizin de bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadım. Bundan dolayı yüzde 100'ümü tam olarak sahaya yansıtamadım." ifadelerini kullandı.


Jurecka, bu sezonun kendisi için daha farklı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü saha içerisinde, oyun alanlarında daha fazla boşluk bulabiliyorum. Artık iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha fazla gol atabilirim, buna inanıyorum. Bu sezon daha iyiye giderek, takımıma hem asist hem de gollerle birlikte yardımcı olup başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli maçların ardından ilk maçı Fenerbahçe ile yapacaklarını hatırlatan Jurecka, şöyle devam etti:

"Bizim de milli aradan dönüşteki ilk maçımız evimizde Fenerbahçe'ye karşı olacak. Trabzonspor'a karşı burada gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Performans anlamında onlara kesinlikle üstünlük kurduğumuzu söylemek istiyorum. Fakat skor olarak neredeyse maçı kazanabilirdik ama bu gerçekleşmedi. Bu hafta sonu aynı performansı sergilersek ve yüzde 100 odaklanırsak bu maçtan puanlar alacağımıza inanıyorum."

Jurecka, maçlarda kimin gol attığının bir önemi olmadığına işaret ederek, "Önemli olan takım olarak kazanmamız. Aynısı Ali Sowe için de geçerli. Gol atabileceğimiz birçok fırsat elimize geçti. Fakat bunu başaramadık. Çalışmaya devam edip bunları kendi lehimize çevirmek isteyeceğiz." dedi.

Taraftarın desteğini her maçta sahada hissetmek istediklerini ifade eden Vaclav Jurecka, "Bizler elimizden gelen her şeyi onların mutluluğu için yapıyoruz. Başarı sağlayıp, başarıyı elde edip, onları mutlu etmek istiyoruz. Buradan benim mesajım, bu maç için kalabalık bir ortam oluşturalım, güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." diye konuştu.

