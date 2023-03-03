Uzun atlamada finale yükselen 8 sporcu belli oldu!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler uzun atlamada finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Atletizm Salonu düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler uzun atlama elemeleri yapıldı.
Yapılan atlayışlar sonucunda en iyi dereceyi elde eden 8 isim, adlarını finale yazdırdı.
Erkekler uzun atlamada 5 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek finalde mücadele edecek sporcular şunlar:
Ataköy Atletizm Salonu düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler uzun atlama elemeleri yapıldı.
Yapılan atlayışlar sonucunda en iyi dereceyi elde eden 8 isim, adlarını finale yazdırdı.
Erkekler uzun atlamada 5 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek finalde mücadele edecek sporcular şunlar:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|İsveç
|Thobias Montler
|8.14
|2
|Yunanistan
|Miltiadis Tentoglou
|8.03
|3
|Romanya
|Gabriel Bitan
|8.03
|4
|İspanya
|Jaime Guerra
|7.99
|5
|Fransa
|Erwan Konate
|7.93
|6
|Bulgaristan
|Bozhidar Saraboyukov
|7.89
|7
|Çekya
|Radek Juska
|7.86
|8
|Sırbistan
|Lazar Anic
|7.75
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