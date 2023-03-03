Uzun atlamada finale yükselen 8 sporcu belli oldu!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler uzun atlamada finale yükselen 8 sporcu belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uzun atlamada finale yükselen 8 sporcu belli oldu!
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03 Mart 2023 16:57
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler uzun atlamada finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Atletizm Salonu düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler uzun atlama elemeleri yapıldı.

Yapılan atlayışlar sonucunda en iyi dereceyi elde eden 8 isim, adlarını finale yazdırdı.

Erkekler uzun atlamada 5 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek finalde mücadele edecek sporcular şunlar:

ÜLKE SPORCU DERECE
1 İsveç Thobias Montler 8.14
2 Yunanistan Miltiadis Tentoglou 8.03
3 Romanya Gabriel Bitan 8.03
4 İspanya Jaime Guerra 7.99
5 Fransa Erwan Konate 7.93
6 Bulgaristan Bozhidar Saraboyukov 7.89
7 Çekya Radek Juska 7.86
8 Sırbistan Lazar Anic 7.75
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