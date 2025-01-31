Üniversiteler Arası Türkiye Bocce Şampiyonası, Mersin'de başladı

27 üniversiteden 122 sporcunun katıldığı ve ilk kez düzenlenen ÜniLig Türkiye Bocce Şampiyonası, Toroslar Bocce Tesisi'nde start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Üniversiteler Arası Türkiye Bocce Şampiyonası, Mersin'de başladı
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31 Ocak 2025 19:10

Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Arası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası'na 27 üniversiteden 122 sporcu katılıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) organize edilen şampiyonanın açılış töreni, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, kentte "Sporu Tabana Yayıyoruz" sloganıyla atılan adımların her branşta başarı getirdiğini söyledi.

Mersin'de yeni spor tesisleri inşa ettiklerini dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Çalışmalar neticesinde ilimizde lisanslı sporcu sayımız 210 binin üzerine yükseldi. Bunlar içerisinde profesyonel olarak yarışmalara katılan sporcularımız var. Bocce, lisanslı sporcu sayısı giderek artan branşımız. 2024 rakamlarına göre 2 bin bocce sporcumuz var. 58'i milli ünvanını almış durumda. Gençlerimizin spora yönelmesini fazlasıyla önemsiyoruz." 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de organizasyonun üniversite sporlarının gelişimi açısından büyük adım olduğunu ifade ederek, bocce branşının yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

- İlk kez düzenleniyor

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, Mersin'deki Toroslar Bocce Tesisi'nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Organizasyona katkı sunan paydaşlara teşekkür eden Türkmen, "Petank, raffa ve volo olmak üzere 3 disiplinden oluşan ve ilk kez düzenlenen Üniversiteler Arası Bocce Şampiyonası'na bu salonda ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Organizasyonun açılışına Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı.

27 üniversiteden 122 sporcunun katıldığı şampiyona, 2 Şubat'ta sona erecek.

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