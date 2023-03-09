'Union' düellosunda kazanan çıkmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Berlin ile Union Saint Gilloise karşı karşıya geldi.



An Der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sonuçlanırken ev sahibi Union Berlin'in gollerini; 42. dakikada Josip Juranovic, 69. dakikada Robin Knoche ve 89. dakikada Sven Michel kaydetti. Union Berlin'de Robin Knoche, 69. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı ancak seken topta golü buldu.



Konuk ekip U.S. Gilloise'de ise goller 28. ve 72. dakikalarda Victor Boniface ve 58. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi.



Bu sonuçla birlikte iki takım da tur için avantaj kazanamazken, rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Belçika'da oynanacak.









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