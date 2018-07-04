Ünal Karaman'dan Onur ve Burak'ya özel görev!

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Takım kaptanları Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'la özel bir görüşme yapan Ünal KAraman,dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman gençlerin üzerine titriyor… Takım kaptanları Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'la görüşen tecrübeli teknik adam, iki oyuncudan da gençlerle fazla vakit geçirmelerini istedi. Karaman,diye konuştu..diyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: