Ünal Karaman'dan Onur ve Burak'ya özel görev!

Takım kaptanları Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'la özel bir görüşme yapan Ünal KAraman, "Takımdaki genç yıldız adaylarına sahip çıkın ve yetişmelerinde pay sahibi olun" dedi.
ONLARLA FAZLA VAKİT GEÇİRİN
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman gençlerin üzerine titriyor… Takım kaptanları Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'la görüşen tecrübeli teknik adam, iki oyuncudan da gençlerle fazla vakit geçirmelerini istedi. Karaman, "Yusuf ve Abdülkadir büyük emekler sonucu bu takıma kazandırıldı. Şimdi sıra diğerlerinde… Takımdaki genç yıldız adaylarına sahip çıkın ve yetişmelerinde pay sahibi olun" diye konuştu..
TAKIMIN BAYRAK İSİMLERİSİNİZ
"Onların sizin desteğinize çok ihtiyacı var" diyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu genç arkadaşlarımızla tecrübelerinizi paylaşın. Onlara deneyimlerinizi anlatın. Bu şekilde sizi örnek alacaklar ve sizin yolunuzdan gitmek için büyük çaba sarf edecekler. Trabzonspor'un geleceği ve başarı için onlara sahip çıkmalısınız. Özellikle bunu ikinizden istiyorum. Çünkü siz bu takımın sembol isimlerisiniz ve onlar bu bayrağı sizden devralmalı."
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ONLARLA FAZLA VAKİT GEÇİRİN
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman gençlerin üzerine titriyor… Takım kaptanları Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'la görüşen tecrübeli teknik adam, iki oyuncudan da gençlerle fazla vakit geçirmelerini istedi. Karaman, "Yusuf ve Abdülkadir büyük emekler sonucu bu takıma kazandırıldı. Şimdi sıra diğerlerinde… Takımdaki genç yıldız adaylarına sahip çıkın ve yetişmelerinde pay sahibi olun" diye konuştu..
TAKIMIN BAYRAK İSİMLERİSİNİZ
"Onların sizin desteğinize çok ihtiyacı var" diyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu genç arkadaşlarımızla tecrübelerinizi paylaşın. Onlara deneyimlerinizi anlatın. Bu şekilde sizi örnek alacaklar ve sizin yolunuzdan gitmek için büyük çaba sarf edecekler. Trabzonspor'un geleceği ve başarı için onlara sahip çıkmalısınız. Özellikle bunu ikinizden istiyorum. Çünkü siz bu takımın sembol isimlerisiniz ve onlar bu bayrağı sizden devralmalı."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın