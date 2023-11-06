Unai Emery: "Zaniolo'nun kafası rahat değil"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, performansı eleştirilen Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Unai Emery: 'Zaniolo'nun kafası rahat değil'
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06 Kasım 2023 13:07
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, performansı eleştirilen Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ POZİSYONUNDA OYNAMIYOR"

2-0 kaybettikleri Nottingham Forest maçı sonrası konuşan Emery, Zaniolo için, "Daha iyi oynaması için kafasının % 100 rahat olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. En iyi pozisyonunda oynamıyor, ancak bize yardımcı oluyor. Bizimle birlikte seviyesini yükseltmek istiyorum. Takım arkadaşlarını anlaması, onlarla iyi hissetmesi ve daha önce yaşadığı sorunları unutması için süre vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Aston Villa formasıyla bu sezon 13 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.

 
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