Ümraniyespor evinde galip!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor evinde galip!
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09 Aralık 2023 17:58
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Hekimbaşı Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Tomislav Glumac ve 71. dakikada Coşkun Diniyev penaltıdan kaydetti.

Öte yandan Keçiörengücü'nde Gboly Ariyibi, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Bu skorla birlikte Ümraniyespor 18 puana yükseldi. Galibiyet hasreti  4 maça çıkan Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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