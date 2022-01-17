Ümraniyespor'dan öğrencilere bedava bilet

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor, iç saha maçlarında öğrencilere bedava bilet verileceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takvimine uygunluk sağlayan ve Passolig Kartı sahibi öğrenciler, müsabaka günü stat gişesinden öğrenci belgesi ibraz ederek kartlarına bedava bilet yükletebilecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takvimine uygunluk sağlayan ve Passolig Kartı sahibi öğrenciler, müsabaka günü stat gişesinden öğrenci belgesi ibraz ederek kartlarına bedava bilet yükletebilecek.