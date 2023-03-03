Ümraniyespor'da Trabzonspor öncesi son durum!

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.



Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alan HangiKredi Ümraniyespor, topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen Adana Demirspor mücadelesini geçtiğimiz hafta sahasında oynayan kırmızı-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.



İstanbul temsilcisinde tecrübeli stoper Tomislav Glumac ve sol kanat oyuncusu Valentin Gheorghe kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Trabzon deplasmanında kart görmesi durumunda 2 hafta sonra deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.



Önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile oynaması planlanan Ümraniyespor, yaşanan depremlerin ardından rakibinin sezonun kalanında lige devam etmeyecek olması sebebiyle haftayı maç yapmadan tamamlayacak.





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