Ümraniyespor, Adana Demir deplasmanında

Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Adana Demir deplasmanında
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26 Ağustos 2022 16:23
HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile 27 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Adana Demirspor 6 puanla 6. basamakta bulunuyor. 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Ümraniyespor ise 1 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

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