29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
0-022'
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-022'
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-123'
29 Ağustos
Elche-Levante
2-060'
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-06'
29 Ağustos
Lens-Brest
0-08'
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
3-0DA

Ümit Millilerin Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının aday kadrosu açıklandı.

calendar 29 Ağustos 2025 21:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Millilerin Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ümit Milli Futbol Takım'ın 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Eylül Salı günü saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda olacağı açıklanan Ada İbik, Ümit Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekibin Trabzon'daki Papara Park'ta yapacağı Hırvatistan müsabakası saat 20.00'de başlayacak.


Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

KADRO

Egemen Korkmaz'ın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Sami Satılmış (KCT 1461 Trabzon FK), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Başar Önal (NEC Nijmegen), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 5 0 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 7 1 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.