25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Uluslararası 9-Top Zeki Bilardo Turnuvası İstanbul'da başlıyor

30 ülkeden 224 elit sporcunun yarışacağı Uluslararası 9-Top Zeki Bilardo Turnuvası İstanbul'da başlıyor.

calendar 25 Ağustos 2025 15:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uluslararası 9-Top Zeki Bilardo Turnuvası İstanbul'da başlıyor
Türkiye bilardo tarihinin en büyük ve en prestijli organizasyonlarından birisi 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Uluslararası 9-Top Zeki Bilardo Turnuvası Ataşehir'de düzenlenecek ve Zeki Bilardo masalarında oynanacak.

30'dan fazla ülkeden 224 elit sporcunun katılımıyla gerçekleşecek bu dev etkinliğe ev sahipliği yapan Zeki Dolma, bu turnuvanın Türkiye'nin uluslararası bilardo vizyonunun güçlü bir göstergesi olacağını söyledi.

Zeki Dolma şöyle konuştu: "Sporun birleştirici gücüyle, farklı kıtalardan gelen sporcular İstanbul'da dostluk, kardeşlik ve rekabet ruhunda buluşurken, bu turnuva, bilardonun ötesinde ülkeleri birleştiren bir turnuvaya dönüşüyor. İki kıtayı birleştiren tek şehirde 30 ülkeden 224 elit sporcu yarışacak. Dünya çapında ses getirecek bir organizasyon olacak. Destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Bilardo Federasyonuna, 24 Ortadoğu ülkesinin bağlı olduğu Arap Birliği Federasyonuna, Ataşehir Belediyesi ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
