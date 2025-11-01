01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-040'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-044'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-013'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-014'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-014'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-083'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Ülkesi Kolombiya'dan Jhon Duran'a övgüler!

Kolombiya'nın önemli teknik adamlarından Luis Fernando Suarez, Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran hakkında konuştu.

Ülkesi Kolombiya'dan Jhon Duran'a övgüler!
65 yaşındaki Kolombiyalı teknik direktör Luis Fernando Suarez, Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran hakkında açıklamalarda bulundu.

Jhon Duran, 2025 yılında Kolombiya'nın Peru ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçının ardından soyunma odasında bazı takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Nestor Lorenzo ile yaşadığı iddia edilen gerginlikler nedeniyle gündeme gelmişti.

"ÜZERİNİ ÇİZMEK DOĞRU OLMAZ"

Bu konu hakkında konuşan Kolombiyalı teknik adam, "Jhon Duran'ı her zaman takımımda isterim. Eğer özel bir durum varsa, bunu yönetmenin bir yolunu bulmak gerekir. Böyle bir oyuncuyu kaybetmemeliyiz. Hemen üzerini çizmek kesinlikle doğru olmaz." dedi.

"DURAN, DİKKATE ALINMALI"


Duran'dan övgüyle bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Duran hava toplarında çok güçlü, oyuna katılıyor, takım arkadaşlarıyla iyi bağlantı kuruyor ve top tekniği yüksek bir oyuncu. Biz Kolombiya Milli Takımı'nda uzun süre '9 numara' eksikliğinden bahsettik. Şimdi Luis Javier Suarez var, Cordoba da çok beğendiğim bir oyuncu. Ancak Jhon Duran da mutlaka dikkate alınmalı." sözlerini sarf etti.

"ONU KAZANMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ"

Son olarak Suarez, genç futbolcunun gelişimine vurgu yaparak şunları ekledi:

"Bana göre Duran önemli bir oyuncu. Eğer onda belirgin bir 'toksiklik' seviyesi varsa, bunu değerlendirmek ve çözmek gerekir. Henüz 21 yaşında, onu geliştirmek ve kazanmak için çaba göstermeliyiz."

1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
